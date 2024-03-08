مصرع 13 شخصا في حوادث المرور خلال يوم واحد!

لقي13 شخصا حتفهم، وأصيب 194 خرين بجروح في 176 حادث مرور وقع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، لقي شخص حتفه، فجر اليوم الجمعة، إثر حادث دهس سيارة له على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية عين بسام.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 59 سنة تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، ليلة أمس الخميس، من اجل حادث انحراف شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 22 بالمكان المسمى الكدية في تلمسان.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة آخر بجروح تم اسعافه ونقله إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من أجل حادث اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية على مستوى الطريق السريع بني مراد ببلدية بني تامو.

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 30 سنة وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و74 سنة.

وتم إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى المحلي، أما الضحية المتوفي فتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.