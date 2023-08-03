مصرع 14 شخصاً في حوادث المرور خلال أسبوع

توفي 14 شخصاً وأصيب 368 آخرون، إثر وقوع 291 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جويلية الماضي.

وحسب حصيلة لمصالح الأمن الوطني، فإنّه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي.عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضاً قُدّر بـ”-26″ حادثاً.

كما انخفض عدد الجرحى بـ”-34″ جريحاً، مع ارتفاع عدد الوفيات بـ “+05” حالات.

ولفتت الحصيلة إلى أنّ “أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمئة. نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة. الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبات”.

هذا وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات 24 سا/24 سا.