مصرع 16 شخصا جراء حريق بناية في دبي

لقي 16 شخصا حتفهم، وجرح 9 آخرون جراء حريق اندلع أمس السبت في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية بدبي في الإمارات.

وحسب وسائل إعلام محلية، اندلع الحريق في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة. ويعيش في المبنى عدد كبير من العمال.

وأصدر جهاز الدفاع المدني بيانا جاء فيه: “أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية. في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة”. ولم يتم الكشف عن جنسيات الضحايا.

وأضاف البيان: “تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث”.

وكانت سلطات دبي قد اعتمدت أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير.