مصرع 170 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب أوكرانية بإيران

شهدت العاصمة طهران، مأساة كبيرة، إثر سقوط طائرة ركاب مدنية أوكرانية، بعد دقائق من إقلاعها بمطار “الامام الخميني” الدولي.

وحسب مصادر اعلامية، فإن حصيلة الضحايا بلغت 170 شخصا على الأقل، مؤكدة أن السقوط راجع لأسباب فنية.

وأضافت المصادر،نقلا عن علي كاشاني مدير العلاقات العامة بالمطار،أن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 كانت متجهة للعاصمة أوكرانيا “كييف”.

وسقطت الطائرة بمنطقة برند القريبة من المطار جنوب غرب طهران.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية، أن الطائرة كانت تقل 176 شخصا، هم 167 راكبا وطاقم من تسعة أفراد.