مصرع 19 شخصا في المغرب بسبب خمور فاسدة

توفي 19 شخصا في شمال المغرب، إثر تناولهم خمورا فاسدة، حسب وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وحسب موقع “اليوم 24″، شهدت مدينة القصر الكبير الثلاثاء، وفاة 9 أشخاص بسبب تناولهم خمورا فاسدة.

وقال المندوب المحلي لوزارة الصحة أميران شوقي، إن “العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصا أمس الأربعاء”.

وأضاف أن “حالات أخرى كانت حرجة لكنها غادرت الإنعاش”. مشيرا إلى أن أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاما.

ونقلت جثامين الضحايا إلى مستشفى بمدينة طنجة المجاورة كي تخضع للتشريح الطبي “قصد تدقيق أسباب الوفاة”.

وأفاد موقع “هسبريس” الإخباري أن تشريح الجثامين تقرر بأمر من النيابة العامة. عقب تسجيل وفيات مشبوهة لمجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مادة كحولية مضرة بالصحة العامة تسببت في وفاتهم.

كما أوقفت الشرطة، بمدينة القصر الكبير شخصا يبلغ من العمر 48 عاما ولديه سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة.