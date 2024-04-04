مصرع 20 شخصا في الحوادث خلال اليومين الأخيرين!

لقي 20 شخصا حتفهم، وأصيب 412 آخرين، في 383 حادث مرور، تم تسجيلها خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحذرت المديرية العامة للحماية المدنية، إثر هذه الحصيلة المفجعة، من الإفراط في السرعة.

كما نصحت السائقين، بالتوقف وأخذ قسط من الراحة في حالة التعب.

وخلال الساعات الأخيرة، توفي شخصين فجر اليوم الخميس، إثر حادث إصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السيار شرق غرب بالمكان المسمى سيدي عابد ببلدية عين السلطان في عين الدفلى.

كما توفي شخص، فجر اليوم، إثر حادث إنحراف سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 05 ببلدية تاجنانت في ميلة.