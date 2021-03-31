مصرع 20 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

توفي 20 شخصا، وأصيب 1236 آخرون، في 998 حادث مرور، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 مارس الجاري.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة بتمنراست بوفاة 4 أشخاص وجرح 5 آخرين.

أين تم إسعاف الضحايا وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية.

كما قامت وحدات الحماية المدنية، بـ898 تدخلا سمحت بإخـماد 565 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 184 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر ولايات الوطن.

كما قامت وحدات الحماية بـ 180 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاص.