مصرع 23 شخصا في حوادث المرور خلال 24 ساعة

توفي 23 شخصا وأصيب 47 آخرون بجروح في حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحسب حصيلة أوردتها قيادة الدرك الوطني اليوم الأربعاء، عاينت ذات المصالح، في الفترة ما بين 13 و14 سبتمبر الجاري، 33 حادث مرور عبر 20 ولاية من الوطن.

وخلفت هذه الحوادث، وفاة 23 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح في كل من ولايات الشلف، وتيارت، والجلفة، ومعسكر، والمسيلة، وتيبازة، وقالمة، ووهران، وسعيدة، والنعامة، وإليزي، وسكيكدة، وتبسة، وقسنطينة، وأم البواقي، وميلة، وباتنة، وسطيف، وبرج بوعريريج وعين تموشنت.

كما تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة الممتدة، من حجز 4.817 قرصاً مهلوسا من مختلف الأنواع، مع حجز وسيلتي نقل كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

بالإضافة إلى توقيف 7 أشخاص في كل من ولاية تيارت، والجزائر، والوادي، وغرداية، وجانت، تبسة وعين تيموشنت.

كما تمكنت فرق الدرك الوطني، خلال نفس الفترة، من حجز 3.592 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة إلى حجز وسيلتي نقل، وتوقيف شخصين بكل من ولاية معسكر، الوادي ، تيبازة ، مستغانم والمدية.

وفي سياق جهود محاربة الغش والتهريب، تمكنت وحدات الدرك الوطني من حجز 70 قنطارا من القمح و32 قنطارا من ورق الترشق و1870 كلغ من الفحم، و100 قنطار نخالة.

بالإضافة إلى حجز 6 وسائل نقل وتوقيف 12 شخصا عبر ولايات المسيلة، وعين الدفلى، وتيارت، وتيميمون، وأم البواقي، سطيف ومستغانم.

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