مصرع 24 شخصا في عدة حوادث خلال 48 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية، بـ5866 تدخل، خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و5 جوان الجاري، في عدة مناطق من الوطن.وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، قامت وحدات الحماية بـ 363 تدخل من أجل حوادث المرور وقعت في عدة ولايات.

وخلفت هذه الحوادث وفاة 17 شخص وإصابة 491 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.وتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الحوادث، ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية.كما سجلت مصالح الحماية المدنية، 6 حالات وفاة غرقا، في كل من ولايات تبسة والبيض، والمسيلة وبجاية.

هذا وقامت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران، بالتدخل على اثر انفجار مسخن ماء داخل حمام عمومي بحي نقرية.وأدى هذا الحادث، إلى وفاة شخص واصابة 5 آخرين بحروق مختلفة على مستوى الجسم.وتم التكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى مستشفى المحقن.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ84 عملية تحسيسية، عبر كافة التراب الوطني.بالإضافة إلى القيام بـ99 عملية تعقيم في 12 ولاية، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 372 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و57 سيارة إسعاف و41 شاحنة إطفاء.بالإضافة إلى وضع جهاز أمني لمكان الحجر الصحي بولاية الجزائر للوافدين من الخارج بعد استئناف الرحلات الجوية.