مصرع 25 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

هلك 25 شخصا على الأقل بغرق زورق قبالة سواحل ليبيا،على متنه 150 مهاجرا، حسب منظمات إغاثة تنشط في البحر المتوسط.

وكتبت منظمة “سي واتش” الألمانية على صفحتها في موقع تويتر: “غرق زورق مطاطي شمال طرابلس،

ولقي 25 شخصا على الأقل مصرعهم، ولم يحدد عدد الضحايا بعد.. البحرية الإيطالية موجودة”.

وأبلغ خفر السواحل الإيطالي، “فرانس برس” أن 85 شخصا أنقذوا، وانتشل ثماني جثث، حتى اللحظة،

مؤكدا أن “البحث مستمر في الوقت الراهن للعثور على ناجين”.

وحددت طائرة مراقبة تابعة للبعثة الأوروبية “صوفيا” لمكافحة القرصنة موقع الزورق المغمور جزئيا في المياه الدولية قبالة ليبيا.