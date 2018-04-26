مصرع 3 أشخاص جرفتهم فيضانات وادي بوتاجي في البيض
رابعهم نجا بأعجوبة بعدما قفز من المركبة قبل أن تغمرها السيول
أدت الفيضانات التي عرفتها ولاية البيض، ليلة أول أمس بعد موجة من الأمطار الغزيرة، إلى مصرع ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية سطيف كانوا على متن سيارة من نوع “كليو”، حيث وقع الحادث بمنطقة واد بوناجي المتواجد عبر الطريق الوطني رقم 47 الرابط بين ولاية البيض وولاية الأغواط، على بعد 25 كيلومترا عن مقر الولاية.
وقد كشفت مصادر من الحماية المدنية أن أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و27 سنة كانوا على متن سيارة من نوع “كليو” في اتجاه ولاية الأغواط مرورا بولاية البيض، وفي النقطة 25 بالمنطقة المسماة واد بوناجي باغتهم فيضان الوادي، حيث نجا أحد الركاب بأعجوبة من الموت بعد أن قفز من داخل السيارة، وأبلغ مصالح الحماية المدنية التي كثفت البحث عبر مسلك الوادي، ليتم العثور على جثث الضحايا وتحويلهم الى مصلحة الجثث بمستشفى محمد بوضياف، في انتظار تحويلهم إلى ذويهم.
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