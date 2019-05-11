مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث سير بسكيكدة

هلك 3 أشخاص من عائلة واحدة “رجل وزوجته وإبنتهما”،تتراوح أعمارهم بين 14 و55 سنة، وأصيب إبناهما الآخران “3 سنوات و 12 سنة”

بجروح وصفت بالخطيرة، في حادث سير وقع بعد ظهر اليوم السبت في منطقة بوغلبون ببلدية عين بوزيان في سكيكدة، وتحديدا على الطريق السيار شرق-غرب.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، بأن الحادث تمثل في إنحراف ثم إصطدام السيارة السياحة التي كان على متنها أفراد هذه العائلة بشاحنة ذات مقطورة.

وأضاف المصدر، بأن الأبوين اللذين تتراوح أعمارهما مابين 39 و55 سنة قد توفيا بعين المكان، فيما تم نقل الأبناء الثلاثة الجرحى

الذين تتراوح أعمارهم ما بين “3 و14 سنة” إلى مستشفى الحروش بنفس الولاية، أين لفظت الطفلة أنفسها.

وتم تحويل أحد الجرحى إلى المستشفى الجامعي لقسنطينة، فيما يوجد الطفل الثالث بمستشفى الحروش في حالة وصفت بالحرجة

ضحايا هذا الحادث من عائلة بوعشة وينحدرون من بلدية برحال بولاية عنابة، حسب ذات المصدر .

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث بدقة .