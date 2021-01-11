مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور مروع بتمنراست

أخبار الجزائر
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث مرور مروع بتمنراست
بقلم نادية بن طاهر

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيلت في تمنراست، مساء أمس الأحد، لأجل حادث مرور مميت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا هيليكس رباعية الدفع.

وخلف الحادث، 3 ضحايا متوفين في عين المكان “جزائري ورعية من أصول إفريقية والثالث مجهول الهوية”.

بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص آخرين في هذا الحادث.

ووقع الحادث على بعد 120 كلم من سيلت باتجاه تين زواتين، أين كان الضحايا على متن سيارة من نوع تويوتا.

وتم تحويل المصابين إلى مستشفى سيلت بعد أن تم اسعافهم في عين المكان، فيما تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.


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