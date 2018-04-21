مصرع 3 أطفال غرقا داخل بركة مياه في بسكرة

لقي، أمس، ثلاثة أطفال حتفهم غرقا في بركة مياه بضواحي بلدية رأس الميعاد أقصى جنوب غرب ولاية بسكرة.

وأفادت مصادر محلية أن الضحايا تنقلوا صباحا للسباحة ببركة مياه متفرعة من وادي الجدي، تعرف محليا بوادي «الذويهبة».

لكنهم غرقوا بسبب تراكم الأوحال الناجمة عن تساقط الأمطار قبل أيام وجريان وادي الجدي الذي يعبر المنطقة، حيث استغل الأطفال الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة ارتفاع درجة الحرارة الجو وعطلة نهاية الأسبوع للسباحة، لكن كثافة الأوحال على مستوى البركة أنهت حياتهم في حادث مأساوي، ليتم اكتشافهم من بعض المواطنين.

بعد تلقيهم الخبر من أبنائهم الذين كانوا مع الضحايا، حيث سارعوا في محاولة لإنقاذهم لكن محاولتهم فشلت بعدما وجدوا الغرقى جثثا هامدة انتشلت بصعوبة من أسفل البركة، التي يفوق عمقها المترين، ليتم تحويلهم إلى المجمع الصحي بالمنطقة، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني للتحقيق في الحادث.