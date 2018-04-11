مصرع 3 أطفال غرقا في البويرة وموزاية بالبليدة

لقي طفلان ينحدران من مدينة موزاية بولاية البلدية حفتهما غرقا داخل قناة سد المستقبل بموزاية، أثناء محاولتهما السباحة رفقة مجموعة من الأصدقاء، بعد خروجهما من المدرسة في حدود الساعة العاشرة والنصف من صبيحة أمس الثلاثاء.
وقد قام الضحيتان وهما الطفلان “ﻡ.ﻣﺮﻭﺍﻥ” 16 ﺳﻨﺔ ﻭ”ﻍ.ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ”13 ﺳﻨﺔ، بعد خروجهما من متوسطة ﺑﻠﻬﺎﺷﻤﻲ ﻗﺪﻭﺭ ﺑﻤﻮﺯﺍﻳﺔ، بالتوجه رفقة مجموعة من التلاميذ إلى قناة سد المستقبل غير البعيدة عن المتوسطة والواقعة بمحاذاة الطريق السيار بغرض السباحة، أين قام الضحيتان بوضع حقائبهما جانبا، ونزعا ملابسهما للسباحة داخل القناة، إلا أنهما لم يستطيعا الخروج بسبب وجود مياة راكدة وأوحال بالقناة.
وأمام هول المشهد طلب الضحيتان النجدة من أصدقائهما، ليسارع التلاميذ إلى مقر الحماية المدنية، أين سارع أعوان هذه الأخيرة إلى عين المكان مرفوقين بفرقة الغطاسين، وبعد قرابة الساعة من البحث داخل قناة السد تمكنوا من إنتشال جثتي الضحيتين ونقلهما ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻤﻮﺯﺍﻳﺔ ثم إلى ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺠﺜﺚ ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻌﻔﺮﻭﻥ.
من جهتها، فتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذه الحادثة؛ كما أكدت مصالح الحماية المدنية عدم وجود أية ضحايا آخرين.
وفي البويرة وتحديدا بإقليم بلدية الهاشمية، لقي، بعد ظهر أمس، التلميذ “إبراهيم بوحموم” البالغ من العمر 14 سنة حتفه، بعد سقوطه في بركة ماء عند المخرج الشمالي للمدينة، حيث أن الضحية تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه فارق الحياة. وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية إن الحادثة وقع، في حدود الساعة 13.50، حيث أن التلميذ كان في نزهة مشيا على الأقدام برفقة أصدقائه، إلا أنه غرق في مياه بركة ماء تستعمل للسقي، ليتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان وقامت بنقله إلى العيادة الطبية.
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