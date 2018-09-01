مصرع  3 أطفال وأربعيني في حادث مرور بموكب زفاف بغليزان

خلف حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية وفاة 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال وشخص يبلغ 40سنة بموكب زفاف بغليزان.

حادث المرور وقع على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بالطريق الوولائي رقم 7أ الرابط بين بلديتي جديوية والطريق الوطني رقم 90 ببلدية سيدي خطاب.

3 اطفال تترواح أعمارهم مابين 8 إلى 10سنوات وشخص يبلغ 40سنة، حيث توفي طفلان في عين المكان فيما توفيت الطفلة وأبيها البالغ 40سنة في مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف.

وهذا حسب مااكدته المصالح الطبية بذات المستشفى. فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث