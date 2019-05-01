مصرع 3 اشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بحي قمبيطة بوهران

لقي مساء أمس، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم، اختناقا بالغاز، بسكنهم الواقع بالطابق الأرضي لسيتي جون لافونتان، حي قمبيطة في وهران.

ومن بين الضحايا سيدة تبلغ من العمر 44 سنة، وابنتها البالغة من العمر 17 سنة، كانت ستجتاز شهادة البكالوريا، هذه السنة وشقيقها الاصغر البالغ من العمر 7 سنوات، فيما نجت شقيقتهما الكبرى التي كانت غائبة عن المنزل العائلي، لتواجدها عند خالتها.

حيث هي من اكتشفت الفاجعة التي المت بوالدتها وشقيقيها اللذين توفوا اختناقا بالغاز، عقب انقطاع الاتصال معهم.

وقد ارجعت بعض المصادر اسباب الاختناق الى تسرب للغاز من سخان المياه أمام انعدام التهوية.

الضحايا تم نقلهم إلى مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران الجامعي، فيما فتحت مصالح الامن تحقيقاتها، للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.