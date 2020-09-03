مصرع 3 عمال بعد سقوط رافعة في مستغانم

أخبار الجزائر
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مصرع 3 عمال بعد سقوط رافعة في مستغانم
بقلم مصطفى.ق

لقى 3 عمال مصرعهم  بعد سقوط رافعة داخل ورشة لإنجاز مشروع بحي الخروبة في مستغانم.

وقالت مصالح الحماية المدنية بالولاية انه في حدود الساعة 14سا و 20د تدخلت وحدات الحماية المدنية ممثلة في وحدة خروبة مدعمة بالوحدة الرئيسية ووحدة قطاع عميروش في الحادثة.

الضحيتين عاملين اجنبين تتراوح اعمارهم بين 36 و 40 سنة، وتم اجلاء آخر يبلغ 38 له اصابات متعددة اثر سقوط  من طابق 12 من رافعة لمشروع قيد الانجاز من اجل بناء 54 مسكن بحي خروبة.

وتم تحويل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث ، فيما تم اجلاء المصاب في حالة خرجة  الى استعجالات الطبية و قد صرح طبيب المستشفى بوفاته.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقا حول الحادث.


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