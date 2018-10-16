مصرع 38 شخصا في حوادث مرور خلال أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1099 أخرون بجروح في 971 حادث مروري، تم تسجيلها في الفترة ما بين 07 إلى 13 أكتوبر الجاري 2018 عبر العديد من مناطق الوطن.

ووفق ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، حصيلة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصـيلة على مستوى ولاية مسيلة بوفاة 06 أشخاص و جرح 19 آخريــن.

وجاء بيان الحماية المدنية كالآتي…

خلال الفترة الممتدة ما بين 07 إلى 13 أكتوبر 2018، سجلت وحدات الحماية المدنية 21159 تدخل وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات، من بينها 13799 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي, أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 1737 جريح و تحويل 11825 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1728 تـدخـل من أجل 971حادث مرور أدت إلى وفاة 38 شخص و جرح 1099 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

للعلم أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة مسيلة بوفاة 06 أشخاص و جرح 19 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 22 حوادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1220 تدخلا سمح بإخـــماد 860 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

امــا فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4412 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 3826 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.