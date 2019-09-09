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مصرع 4 أشخاص في حوادث مرور بالمناطق الحضرية خلال 48 ساعة

أخبار الجزائر
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مصرع 4 أشخاص في حوادث مرور بالمناطق الحضرية خلال 48 ساعة
بقلم شهرزاد مزياني

أحصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، 84 حادث مرور جسماني، بالمناطق الحضرية خلال 48 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية، تسببت حوادث المرور في هلاك 4 أشخاص وجرح 104 آخرين.


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