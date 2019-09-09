مصرع 4 أشخاص في حوادث مرور بالمناطق الحضرية خلال 48 ساعة

وحسب بيان للمديرية، تسببت حوادث المرور في هلاك 4 أشخاص وجرح 104 آخرين.
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أحصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، 84 حادث مرور جسماني، بالمناطق الحضرية خلال 48 ساعة الأخيرة.
وحسب بيان للمديرية، تسببت حوادث المرور في هلاك 4 أشخاص…
تدخلت الحماية المدنية للشلف، ببقعة المواينية، لإنقاذ شخصين بعد انزلاق التربة اثناء عملية حفر قناة صرف المياه بعمق 6م .
ووفق بيان ذات الهيئة، فقد سخر…
التمس،وكيل الجمهوري،بمحكمة سيدي امحمد، 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة نافذة،في حق الناشط السياسي،وعضو بحركة "رشاد" مصطفى قيرة.
ونسبت المحكمة للمتهم، تهم التحطيم العمدي،…
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