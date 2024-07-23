مصرع 43 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 43 شخصا حتفهم وأصيب 1908 آخرون بجروح في 1502 حادث مرور تم تسجيله في الفترة الممتدة من الـ14 إلى الـ20 جويلية عبر مختلف ولايات الوطن.

وحسبما أفادت به هذا الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة سجلت بولاية تيميمون بوفاة 4 أشخاص وجرح 5 آخرين.

كما قامت ذات المصالح بإخماد 2123 حريق منها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة. أهمها سجلت بولايات الجزائر بـ137 حريق، قسنطينة “132” وسطيف “114”.

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ5572 تدخل في مجال العمليات المختلفة. من أجل إنقاذ 423 شخصا في حالة خطر وإسعاف 4877 آخرين.