مصرع 443 شخصا في فيضانات بجنوب إفريقيا

خلفت الفيضانات المميتة في جنوب إفريقيا، مصرع 443 شخصا، معظمهم في منطقة دوربان على الساحل الشرقي للبلاد.

وحسب تقارير السلطات المحلية اليوم الأحد، فقد قتل 443 شخصا جراء الفيضانات، فيما لا يزال 63 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وزيرة مقاطعة كوازولو-ناتال سيهلي زيكالالا،، في مؤتمر صحافي: ” ارتفع عدد القتلى الآن إلى 443″.

ووصلت الأمطار في البلاد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما، كما تسببت في جرف جسور وطرق وعزل مناطق واسعة.

كما تشهد منطقة جنوب إفريقيا بانتظام عواصف مميتة خلال موسم الأعاصير من نوفمبر إلى أفريل.