مصرع 45 شخصا في الحوادث خلال أسبوع!

لقي 45 شخصا مصرعهم وأصيب 2038 آخرون بجروح في1611 حادث مرور تم تسجيله عبر عدة ولايات من الوطن، في الفترة الممتدة من الـ4 إلى الـ10 أوت.

وحسبما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور على مستوى ولاية مستغانم. بهلاك 6 أشخاص في مكان الحادث وجرح 77 آخرين على إثر 65 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بإخماد 2107 حرائق منها منزلية، صناعية، وحرائق مختلفة. وسجلت أهمها بولاية الجزائر العاصمة بـ 238 حريقا، وولاية البليدة بـ131 حريقا وولاية قسنطينة بـ 125 حريقا.

كما تمكن أعوان الحماية المدنية، من إنقاذ 428 شخصا في حالة خطر وتغطية 4686 عملية إسعاف، خلال نفس الفترة.