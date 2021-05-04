مصرع 5 أشخاص بسبب التقلبات الجوية خلال 24 ساعة

سجلت مصالح الحماية المدنية وفاة 5 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة بولايتي المدية والمسيلة، على إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تم تسجيل ببلدية بني سليمان بولاية المدية وفاة أربعة أشخاص جرفتهم مياه الأمطار.

ويتعلق الأمر برجل “52 سنة” وبنت “13 سنة”، وشخص ثالث مجهول الهوية “رجل 35 سنة”، وضحية رابعة “رجل 55 سنة”.

كما تم على مستوى واد المالح إنقاذ فتاتين محاصرتين على ضفاف الوادي.

وأضاف البيان، أنه تم على مستوى بلدية سيدي نعمان بالمدية، تسجيل قطع الطريق الوطني رقم 18 بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المالح.

كما سجل ببلدية قلب الكبير نفوق 13 رأس من الماشية إثر انهيار سقف إسطبل بالمكان المسمى دوار أولاد حاج.

أما ببلدية العزيزية فقد سجل قطع الطريق الوطني رقم 08 بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى موزوبية.

فيما سجل ببلدية بني سليمان إمتصاص مياه الأمطار عبر الأحياء بوسط المدينة وتبقى العملية جارية دون تسجيل اي خسائر.

وببلدية بني سليمان أيضا تم تسجيل انهيارات جزئية لكل من جدران مدرسة الصم والبكم والمستشفى المحلي.

بالإضافة إلى تضرر 116 سيارة سياحية و 15 شاحنة وسيارتي إسعاف جراء السيول.

أما بولاية المسيلة، فقد تم انتشال جثة طفلة جرفتها مياه واد مقرة بالمكان المسمى قرية الحجل بلدية ودائرة قرة.

وأضاف المصدر، أنه بولاية أم البواقي ببلدية قصر صبيحي تم تسجيل تدخلات تخص إمتصاص مياه الأمطار على مستوى الأحياء.

كما تم على مستوى بلدية عين الخضراء انقاذ شخص محاصر داخل سيارته بمجرى الواد.