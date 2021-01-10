مصرع 5 أشخاص في إطلاق نار بشيكاغو الأمريكية

لقي 5 أشخاص، حتفهم، وأصيب إثنان آخران، اليوم الأحد، في إطلاق نار بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد حددت الشرطة المشتبه فيه، وهو جيسون نايتنجيل، البالغ من العمر 32 عاما.

وحسب مسؤولين محليين، فقد قتل نايتنجيل أيضا بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.

وفي التفاصيل، قُتل طالب من جامعة كاليفورنيا بالرصاص في مرآب للسيارات، بمجمع شقق ريجنت بارك.

وبعد دقائق قليلة، دخل نايتنجيل دهليز إلى مبنى، ثم أطلق النار على سيدة.

فيما أصيبت سيدة أخرى تبلغ من العمر 77 عاما، كانت داخل المبنى تسترجع البريد.

وقالت الشرطة إن امرأة أصيبت في صدرها، نُقلت إلى المركز الطبي بجامعة شيكاغو، حيث أعلنت وفاتها.

ونُقلت المرأة الأخرى إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.

وبعد حوالي ساعة، قالت شرطة شيكاغو إن نايتنجيل دخل مؤسسة بيع بالتجزئة في مبنى 9300 من شارع ساوث هالستيد.

بعدها أعلن عن عملية سطو، قبل إطلاق النار على رجل يبلغ من العمر 20 عاما في رأسه.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث توفي لاحقا.

كما أصيبت ضحية تبلغ من العمر 81 عاما بطلق ناري في الظهر والرقبة.

وقالت الشرطة إنها نُقلت إلى نفس المستشفى في حالة حرجة.

بعد ذلك هرب نايتنجيل من مكان الحادث، وأطلق النار من مكان مجهول، فأصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاما في رأسها.

وقيل إن المراهقة في حالة حرجة في مستشفى كومير للأطفال، لكن والدتها لم تصب بأذى.

وبعد وقت قصير، قالت الشرطة إن نايتنجيل عاد إلى مكان السرقة حيث أطلق أعيرة نارية، وأصاب سيارة شرطة في شيكاغو، وقُتل بعد تبادل إطلاق النار.