مصرع 5 أشخاص وإصابة 242 في حوادث المرور خلال يوم

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مصرع 5 أشخاص وإصابة 242 في حوادث المرور خلال يوم
بقلم نادية بن طاهر

لقي 5 أشخاص حتفهم، وأصيب 242 آخرين بجروح، في عدة حوادث مرور خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأحد، فقد قامت ذات مصالح، بـ 55 عملية تحسيسية حول فيروس كورونا.

بالإضافة إلى القيام بـ49 عملية تعقيم عبر 6 ولايات، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لـ8 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز احادي أكسيد الكربون داخل مساكنهم عبر كل من ولاية معسكر وغليزان.

وتمكنت وحدات الحماية، من إخماد 8 حرائق حضرية وصناعية مختلفة عبر ولايات المدية ونعامة وسكيكدة واليزي وعنابة وغليزان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999602

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com