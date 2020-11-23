مصرع 5 أشخاص و إصابة 4 آخرين بعد تعرضهم لتسمم في تيارت

لقي صباح اليوم الإثنين، 5 أشخاص مصرعهم ووضع 4 آخرون تحت المراقبة الطبية يرجح تعرضهم لتسمم حاد، حسب ما علمه موقع “النهار اون لاين” من مصدر طبي.

وتم نقل الضحايا و المصابين تباعا ليلة أمس الأحد، إلى مستشفى يوسف دمرجي بأعالي مدينة تيارت، وسط استنفار جميع الطواقم الطبية.

ولم تعرف بعد أسباب التسمم، ورجحت مصادر مقربة، أن مادة سائلة طبية يعتقد أن الضحايا استهلكوها في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الطبي والأمني.

وأضافت مصادرنا أن الضحايا البالغ عددهم 5 أشخاص أعمارهم بين 26 و 53 سنة شعروا بآلام حادة في بطونهم بمجرد عودتهم إلى مساكنهم.

وتم نقل الضحايا إلى المستشفى حيث لفظوا أنفاسهم لخطورة الإصابة فيما تم وضع 4 آخرين تحت العناية المركزية، ووصفت حالتهم بالخطيرة.