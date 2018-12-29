مصرع 5 أفراد من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بالجلفة

لقي 5 أفراد مصرعهم، اليوم السبت، اختناقا بغاز أحادي الكربون، بحنية كعباش، مسعد، ولاية الجلفة.

وتتكون العائلة المتوفاة من أب وأم وأطفالهم الثلاثة.

أما عن الأسباب، فترجع لتسرب غاز أحادي الكربون من مدفأة المنزل.

‎وينتظر لحد الساعة، قدوم الطبيب الشرعي، من أجل نقل الضحايا، إلى المستشفى.

وحسب ما أوردته الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بمسعد، جنوب ولاية الجلفة، فقد تدخلت في حدود الساعة 09:35 بحنية كعباش (قرية عثمان) حوالي 3 كلم شمال شرق المدينة.

وهذا لأجل حادث يتمثل في وفاة 5 أشخاص من عائلة واحدة،ـ الاب 31 سنة، والام 29 سنة، وطفل 5 سنوات، و طفلين (توأم) يبلغان من العمر 3 سنوات.