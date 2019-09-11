مصرع 57 شخصا وتضرر 130 ألفا جراء الفيضانات بالنيجر

أعلنت حكومة النيجر، اليوم الأربعاء، عن مصرع 57 شخصا، وتضرر أكثر من 130 ألفا آخرين، جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، منذ بداية موسم الأمطار.

وحسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء النيجيري، نشره راديو “إفريقيا 1″، فإن الفياضانات التي اجتاحت البلاد منذ جوان الماضي، خلفت مصرع 57 شخصا.

وجاء في البيان، أن هذه الفياضانات، تسببت كذلك في تضرر 12 ألفا و241 منزلا، ونفوق 851 رأس الماشية، واكثر من ألفين و251 هكتار من المحاصيل.

للتذكير، تاثرت العاصمة تالنيجيرية نيامي، بشكل خاص من فياضانات هذا العام، وبلغ عدد المتضررين فيها أكثر من 64 ألف شخص.