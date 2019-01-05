مصرع 6 أشخاص عبر طرقات الوطن خلال الـ48 ساعة الأخيرة 

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 56 آخرون بجروح، في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم السبت، مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سعيدة بوفاة شخص في مكان الحادث وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة ثلاثة أشخاص بولاية قسنطينة مختنقين بغاز أحادي الكربون المنبعث من وسائل التدفئة.

في حين تدخلت الوحدات من أجل تقديم الإسعافات الأولية وتحويل إلى المستشفيات المحلية 24 شخصا

أصيبوا بإختناقات جراء إستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات الماء بعدة ولايات.