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مصرع 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أخبار الجزائر
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مصرع 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة
بقلم غنية جيباوي

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون بجروح في 8 حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان للمديريةالعامةللحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور في تيبازة، بوفاة 3 أشخاص.

من جهة أخرى، تدخلت ذات العناصر، من أجل 6 حالات اختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بولايتي البويرة وسيدي بلعباس.

وتم نقل المصابين في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية.

كما قامت مصالح الحماية المدنية، بإطفاء 4 حرائق، في كل من سطيف، سكيكدة، البويرة، وأم البواقي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.


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