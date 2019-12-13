مصرع 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 27 آخرون بجروح في 8 حوادث مرور تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بمختلف مناطق الوطن.

وحسب بيان للمديريةالعامةللحماية المدنية، سجلت أثقل حصيلة لحوادث المرور في تيبازة، بوفاة 3 أشخاص.

من جهة أخرى، تدخلت ذات العناصر، من أجل 6 حالات اختناق بغاز أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بولايتي البويرة وسيدي بلعباس.

وتم نقل المصابين في حالة مقبولة إلى المستشفيات المحلية.

كما قامت مصالح الحماية المدنية، بإطفاء 4 حرائق، في كل من سطيف، سكيكدة، البويرة، وأم البواقي، دون تسجيل أي خسائر بشرية.