مصرع 6 أشخاص وجرح 35 آخرين في اشتباك مسلح بمصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 35 آخرون، اليوم الأربعاء، خلال اشتباك استخدمت فيه الأسلحة النارية بمنطقة “الفيوم” في مصر.

وحسب موقع “مصر اليوم” الإخباري، فقد أسفر شجار حاد بين أولاد عموم في محافظة الفيوم عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين خلال اشتباك بالأسلحة النارية.

وقد شهدت قرية “العجميين” بمركز “أبشواي” في الفيوم، مشاجرة كبيرة بين أبناء عموم من عائلة “نبوي”، بسبب خلاف على حد فاصل للأراضي الزراعية.

وقد رصد الأمن المصري عددا كبيرا من أعوان الأمن من أجل فكّ هذا النزاع الذي امتد لساعات، خلّف مقتل 6 أشخاص أعمارهم بين 32 و 54 سنة.

معين تيت