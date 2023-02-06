مصرع 7 أطفال ووالدتهم وإنقاذ الأب بحريق منزل في باريس

لقي 7 أطفال وولدتهم حتفهم، ليلة أمس، إثر حريق شب في منزلهم في شارلي-سور-مارن شرق باريس، في فرنسا.

وحسب أفادت السلطات، تتراوح أعمار الأطفال، بين سنتين و14 عاما، وهم 5 فتيات وصبيان.

وانتشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة، ونقل إلى المستشفى.

وأوضح الدرك أن الأطفال والوالدين كانوا ينامون في الطابق الثاني من المنزل عندما اندلع الحريق.

وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا، وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح اليوم الإثنين.