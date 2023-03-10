مصرع 8 أشخاص في إطلاق نار بهامبورغ الألمانية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص بينهم مسلح أطلق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ شمال البلاد مساء أمس.

وأشارت الشرطة إلى أنه في هذه المرحلة “ليس لديها ما يشير إلى وجود منفذين هاربين”.

وأضافت شرطة هامبورغ على تويتر: “يوجد عدد كبير من قوّات الأمن في الموقع”.

من جهته قال المكتب الفدرالي للدفاع المدني في بيان: “تجنّبوا منطقة الخطر”. مضيفًا: “في منطقة الخطر، ابقوا في مكانكم ولا تخرجوا في هذا الوقت”.

وقال متحدّث باسم الشرطة لقناة “إن تي في”، إنّ قوّات الأمن “تلقّت اتّصالا حوالي الساعة 21,15 للإبلاغ عن إطلاق نار في المبنى”.

وأشار المتحدّث إلى أنّ قوات التدخّل “دخلت المبنى بسرعة كبيرة ووجدت في داخله قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة”.

وفي الداخل، سمع العناصر أيضًا طلقة ناريّة “مصدرها الجزء العلوي من المبنى”، حسب المتحدّث.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، وتعتقد أنه الجاني. موضحة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرف بمفرده.

وأشارت الشرطة إلى أن “التحقيقات لا تزال مستمرة” دون ذكر مزيد من التفاصيل.