مصرع 9 أشخاص وجرح 52 آخرين في حوادث مرور خلال يومين

توفي9 أشخاص وأصيب 52 آخرون بجروح، في حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة ،بمناطق متفرقة بالوطن ،بحسب مصالح الحماية المدنية

وذكرت المصادر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية برج بوعريريج ،بوفاة ثلاثة أشخاص إثر إنقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 5 بلدية أولاد سيدي إبراهمي دائرة المنصورة .

وقد تدخلت فرق الحماية المدنية بولاية جيجل، من أجل إنتشال جثة طفل يبلغ من العمر 14، توفي غرقا بشاطى سيدي عبد العزيز.

وجاء في البيان أن وحدات الحماية المدنية، سجلت خلال نفس الفترة 5131 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن، وهذا على إثر تلقي مكالمات استغاثة من طرف مواطنين .

كما قام عناصر الحماية المدنية بعدة تدخلات من أجل امتصاص مياه الأمطار داخل المنازل والأحياء السكنية ،على إثر تساقط الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية .

وهذا بكل من قسنطينة،سوق أهراس، تبسة وعين قزام تمنراست دون تسجيل خسائر في الأرواح.