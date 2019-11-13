مصرف السلام الجزائر في المرتبة الثانية عالميا كأحس مؤسسة مالية إسلامية

صنف مصرف السلام الجزائر في المرتبة الثانية عالميا في ترتيب أفضل المؤسسات المالية الإسلامية لعام 2018 من حيث نمو الأصول.

وأطلقت مجلة “ذا بانكر” المتخصصة في الشؤون المالية العالمية تصنيفها لأفضل المؤسسات المالية.

حيث ضمت القائمة 10 مؤسسات مالية إسلامية الاسرع نموا لعام 2018؛ من ناحية نمو األصول.

واحتل مصرف السلام المركز الثاني عالميا بعد البنك التركي “زراعات كاتيليم” في تصنيف أفضل المؤسسات المالية الإسالمية من حيث نمو الأصول.

وسجلت أصول مصرف السلام المتوافقة مع الشريعة الإسالمية نموا بنسبة 61.5 بالمائة لتبلغ 747 مليون دولار، وزيادة في حجم الودائع بنسبة 28 بالمائة، ومحفظة التمويالت بنسبة 62 بالمائة.