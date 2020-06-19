مصرف السلام يطلق دفتر الإستثمار “عمرتي”

أعلن مصرف السلام الجزائر عن إطلاقه لدفتر الإستثمار “عمرتي”.

المنتوج الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر سيوجه للمتعاملين الأفراد الذين يرغبون في تأدية مناسبك العمرة واستثمار اموالهم وفقا للأحكام الشرعية.

الدفتر يعتبر وسيلة ادخار سهلة وآمنة حيث يمكن الاستفادة من عمرة بالتقسيط مع إحدى الوكالات المعتمدة من المصرف.

كما سيستفيد الزبون من تخفيض يبلغ 10000 دج لكل عمرة مسددة نقدا مع إمكانية التنازل عن امتيازات العمرة لشخص آخر .

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستفيد يدخل تلقائيا في القرعة التي تنظم كل شهر للفوز بعمرة مدفوعة التكاليف الى البقاع المقدسة.

واضاف المصرف أن الراغبين في الاستفادة من الدفتر يمكن لهم إيداع مبلغ 50000 دج كحد أدنى مع الالتزام بادخار هذا المبلغ لمدة سنة كاملة.

كما ستحصل المستفيدين من الدفتر المجاني على حساب بدون تحمل مصاريف التسيير، وكذا مجانية السحب والإيداع.

بالإضافة إلى أرباح تضاف إلى حساب المتعامل على أساس ربع سنوي.