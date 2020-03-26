مصرف السلام يقرر تأجيل أقساط شهر أفريل الخاصة بالتمويلات الممنوحة للأفراد

قرر بنك السلام تأجيل أقساط شهر أفريل الخاصة بالتمويلات الممنوحة لزبائنه ومتعامليه الأفراد على أن تسدد لاحقا بدون احتساب أي عوائد أو عمولات إضافية.

وحسب بيان لبنك السلام، فإنه وبسبب الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تستوجب التضامن و التكافل تجسيدا لمقاصد الشريعة الإسلامية،قرر بنك السلام أيضا مجانية المعاملات البنكية عن البعد، والتي تشمل التحويلات والعمليات البنكية لكل متعامليه أفرادا وشركات، خلال شهر أفريل.

كما قرر المصرف أيضا مجانية الإشتراك للمكتتبين الجدد، للخدمات البنكية عن بعد سلام مباشر من شهر أفريل إلى غاية شهر جوان.

وحسب البيان، فإن هذه القرارات جاءت من اأجل تيسير القيام بمختلف العمليات البنكية عن بعد لمختلف المواطنين دون عناء التنقل لمكاتب المصرف.