مصرف السلام يُمكن الموثقين من إمتلاك مقر نشاطهم المهني

وقع مصرف السلام الجزائر ممثلا بمديره العام حيدر ناصر، على اتفاقية مع الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين، في إطار المنتج الجديد الذي يطلقه المصرف الموجه لأصحاب المهن الحرة المسمى بـ “ليزبرو للعقار”.

وحسب بيان لمصرف السلام، بمقتضى هذه الإتفاقية بإمكان الموثقين المنضوين والتابعين للغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين على المستوى الوطني وفق منتج “ليزبرو للعقار” من إمتلاك مقر نشاطهم المهني، من خلال تمويل يصل إلى 20 سنة.

ووفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك المعتمدة من قبل الهيئة الشرعية للمصرف والموافقة لأحكام الشريعة التي تمكنهم من تملك

مقر نشاطهم المهني وتفادي مشاكل التغيير الدائم لمقرهم وكلفة الإيجار المرتفعة.

كما أن المستفيد من هذا التمويل الذي قد يصل إلى 90 % من قيمة العقار، يسدد وفق دفعات ثابتة وشهرية، شريطة أن تتوفر في المهني الراغب في الاستفادة من تمويل “ليزبرو للعقار” إثبات سنتين من النشاط المهني على الأقل.

مع تصريح حقيقي للميزانية الضريبية، يرافقه توطين كلي أو جزئي لرقم الأعمال لدى مصرف السلام الجزائر.