مصرية تنجو من حبل المشنقة في آخر لحظة

قضت محكمة النقض المصرية ببراءة سيدة من محافظة الدقهلية، بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا.

تعود أحداث الواقعة إلى 5/12/2017، بدائرة مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، حيث اتهمت “كريمة.ا”. بإنهاء حياة زوجها المجنى عليه “محمد ع”ه. عمدا مع سبق الإصرار عن طريق السم.

وأعدت لذلك الغرض جوهرا يتسبب عنه الموت عاجلا أم آجلا “مادة سامة -أملاح الفوسفيد” ودسته له بمشروب القهوة. وقدمته له قاصده من ذلك إزهاق روحه فتناوله فحدث به الأعراض السمية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائى بورود إشارة من مأمور مركز شرطة محل الدمنه. بورود بلاغ بعثورأهالى مدينة محل الدمنه على جثمان المجنى عليه محمد عبده الشربينى محمد بأحد الزراعات التابعه للمدينة.

واتهم أهل المجنى عليه زوجته “كريمة ا” بقتله، ما استدعى لضبطها وبدء التحقيقات مع الزوجه منذ ذلك التاريخ.

وقررت محكمة جنايات المنصورة بعد مداولة اوراق القضية بالإعدام شنقا. وتحويل أوراقها لفضيله مفتى الديار المصرية لأخذ الرأى الشرعى.

وقبلت محكمة النقض والتى قدمته المتهمة وظلت موجوده داخل السجون لمدة 6 اعوام. جرى فيهم التقاضى امام القضاء المصري، وأصدرت محكمة النقض حكمها ببراءة المتهمه نهائيا وخروجها بعد 6 أعوام.

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