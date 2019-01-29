مصرية سبعينية تنافس في بطولات عالمية للسباحة

استطاعت “نجوى غراب” البطلة المصرية للسباحة، البالغة من العمر 76 سنة أن تصنع المفاجئة وتحقق حلمها بعد انتظار دام الستين سنة.

للمشاركة في البطولات العالمية، حصلت بموجبها على أول ميدالية في بطولة دولية عندما بلغت 72 عاما.

وقد فازت غراب في صغرها ببطولة للسباحة في مصر، عندما كانت في سن الرابعة عشرة.

لكن حلمها كان على الدوام تمثيل بلادها في الخارج، إلا أنها بعد أن بلغت عامها الثامن عشر اضطرت للتوقف.

خصوصا أن مصر لم تكن تقيم بطولات لمن فوق هذا السن في ذلك الوقت، لكنها واصلت التدريب.

ولم تتمكن من العودة للمشاركة في مسابقات السباحة سوى في عام 2005.

لتشارك بعدها في عام 2014 في أول مسابقة دولية لها في كندا، وتوجت خلالها بميداليتين.

لترقص في العام التالي على المنصة التتويج في روسيا، بعد فوزها بميداليتين برونزيتين.

وفي تصريحات لها كشفت غراب، أنها نجحت بفضل تمارين قاسية وإصرار لا ينضب من المشاركة لرفع علم بلدي في الخارج.

مؤكدة أن العمر ليس عائقا إذا تسلح المرء بالإرادة والنظرة الإيجابية للحياة.