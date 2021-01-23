مصر.. أب يُجرد إبنته الرضيعة من ملابسها ويهدد بحرقها في مشهد مرعب!

أقدم مواطن مصري، على تجريد إبنته الـرضيعة من ملابسها مهددا بحرقها في مشهد مرعب، تم تداوله عبر مقطع فيديو.

وحسب صحيفة “المرصد”، فقد أظهر مقطع فيديو، شخصا وهو يقوم بتجريد رضيعة من ملابسها وسط صراخ وبكاء الطفلة.

وقام الأب والذي كان يظهر في حالة غير طبيعية، بتمزيق ما ترتديه الرضيعة من ملابس في الشارع.

وتم ذلك وسط صراخ سيدة من الشرفات المطلة على الشارع، ولكن المعني لم يكترث لها وأكمل تجريد الرضيعة من ملابسها بالكامل.

لتزحف الرضيعة وسط الشارع، فيما لحق بها المعني محاولا حرقها لولا تدخل الجيران.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، مقطع الفيديو بقوة، مطالبين بضرورة معرفة حقيقة الفيديو ومعاقبة الجاني.

وبحسب التحقيقات الأولية، يتعلق الأمر بالمواطن رمضان المنشاوي “34 عاما” من قرية أبنوب والذي يعمل ميكانيكيا.

وقام المواطن بفعلته، عقب رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية، وبقائها في منزل أهلها، على إثر الخلافات بينهما.

وحسب أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة د. سحر السنباطي، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأب.

فيما تم استدعاء الأم للتعرف على مشاكلها وتقديم الحلول والدعم النفسي لها ومساعدتها.