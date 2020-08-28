مصر: أوبرا الإسكندرية تنظم حفلا غنائيا على شرف الراحلة وردة الجزائرية

ينظم مسرح سيد درويش، في الإسكندرية، بمصر، حفلا فنيا، الخميس الموافق لـ 3 سبتمبر، يتم فيه تقديم عدد من أجمل أغاني الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية.

وحسب موقع اليوم السابع المصري، ينظم الحفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وذلك تمام الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يحيي الحفل كل من وهب الله، وإسلام مرسى، وكريم زيدان، وهايدى، وشروق شريف.

وسيتم تقديم عدد من أجمل أغاني وردة أبرزها “بتونس بيك، على عينى، العيون السود، ميدلى من كل بستان وردة، فى يوم وليلة، وحشتونى، حكايتى مع الزمان، ليالينا، لعبة الأيام”.. وغيرها.