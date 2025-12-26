مصر أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي والشناوي الأفضل

ضمن المنتخب المصري تأهله إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا المغرب 2025، بعد فوزه على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل (1-0)، في مباراة قوية ومتكافئة.

وسجّل المنتخب المصري هدف اللقاء الوحيد من طرف القائد محمد صلاح، ليحسم المواجهة ويضمن بطاقة التأهل مبكرًا، مؤكّدًا حضوره القوي في المنافسة القارية.

وشهدت المباراة تألق الحارس محمد الشناوي، الذي أنقذ منتخب بلاده من عدة فرص محققة، محافظًا على نظافة شباكه، ما جعله يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وبهذا الفوز، أصبح المنتخب المصري أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، معززًا حظوظه في الذهاب بعيدًا في البطولة.