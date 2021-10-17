مصر.. إستخراج هاتف محمول من معدة مريض!

كشف عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر، الدكتور محمد زكي الدهشوري، عن استقبال حالة غريبة لمريض ابتلع هاتفا محمولا.

وكان المريض يعاني من ألم شديد في البطن فأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورا لإنقاذ حياة المريض.

وقام طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي بإجراء عملية، واستخراج جسم غريب من معدة المريض، تبين أنه هاتف محمول صغير، في واقعة أولى من نوعها.

وأكد المريض أنه قام بابتلاع الهاتف منذ 6 شهور، وخلال المدة السابقة الهاتف كان متواجدا داخل معدته ما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بالأم شديدة بالمعدة.

وأقال الدكتور أحمد رضوان أحد المشاركين في العملية، أن المريض أخبرهم أنه سبق وابتلع جهاز المحمول مرتين وكان ينزل مع فضلاته، ولكن في المرة الثالثة فشلت محاولاته في انزال جهاز المحمول واستمر في معدته لمدة 6 شهور حتى شعر بآلام شديدة لا يستطيع تحملها فتوجه الى المستشفى.

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