مصر: إنتاج قناع جديد لمواجهة كورونا يمكن استخدامه أكثر من مرة

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن إنتاج قناع جديد للوقاية من فيروس كورونا، يغطي الوجه بالكامل ويمكن غسله.

وجاء في موقع الوزارة المصرية، أنه وفي ظل المشاركة المجتمعية، قامت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بإنشاء وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه.

وأضافت أن الهدف من إنتاج القناع، هو إن توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين.

وتابعت، أنه وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين، فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين.

ومن المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع، إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش.

كما تتميز المواد الداخلة في صناعة هذا القناع، بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن.