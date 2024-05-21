مصر: ارتفاع حصيلة ضحايا سقوط حافلة بنهر النيل إلى أكثر من 10 أشخاص

لقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم في مصر إثر سقوط حافلة في نهر النيل شمال القاهرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار لوكالة فرانس برس. إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا ال يوم الثلاثاء، بعد أن تحطمت حافلة صغيرة تقل عمالا في نهر النيل شمال القاهرة.

وأضاف: “عدد القتلى 10، وقد يرتفع”. وبحسب صحيفة الأهرام، التي كانت أول من نشر الحادث. فإن الحافلة سقطت من عبارة كانت تعبر النهر بعد أن لم يضغط سائق الحافلة على الفرامل.

وتم القبض على السائق بعد محاولته الفرار، بحسب المصدر ذاته. مؤكدا أنه دخل في مشاجرة مع أحد الركاب قبل خروجه من الحافلة الصغيرة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن تسعة ركاب آخرين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وأشار وزير العمل المصري حسن شحاتة إلى أن الحافلة الصغيرة كانت تقل سيدات. يعملن في إحدى المزارع، دون مزيد من التفاصيل.

وفتحت النيابة تحقيقا وأمرت بإجراء فحص فني للميكروباص، بحسب ما نقلته الأهرام.

وحوادث النقل شائعة في مصر، خاصة في المناطق الزراعية على طول قنوات البلاد العديدة. حيث تنقل القوارب الصغيرة المكتظة المزارعين والعمال.