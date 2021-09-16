مصر: افتتاح أكبر مجمع سجون على الطراز الأمريكي خلال أيام

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام. وسيكون واحدا من بين 7 أو 8 سجون في مصر.

وأضاف الرئيس المصري “لن يكون هناك سيارات ترحيلات لنقل السجناء. وإنما حركة محترمة جدا، وإعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدا”.

وتابع “حتى لو المواطن أذنب فلا يمكن أن نعاقبه مرتين. سنعاقبه مرة واحدة مع توافر حياة وإعاشة آدمية. لا يوجد مفتاح للإصلاح، ولكن يتم عبر منظومة متكاملة”.