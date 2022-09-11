مصر: الإعدام شنقا لزوج المذيعة شيماء جمال وشريكه

قضت محكمة جنايات الجيزة بمصر، اليوم الأحد، بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج وشريكه. بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتضمنت تفاصيل الحكم 4 بنود الأول معاقبة القاضي وشريكه حسين الغرابلي بالإعدام شنقا عن القتل العمد مع سبق الإصرار. وتشويه الجثة وإخفاء معالمها.

والبند الثاني من الحكم تضمن معاقبة المتهمين بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل منهما عن التهمة الثانية. وهي حيازة السلاح ومواد غير مرخصة بغرض ارتكاب الجريمة.

والبند الثالث من الحكم تضمن مصادرة الأدوات المضبوطة محل التهمة الثالثة.

والبند الرابع تضمن إحالة الدعوى المدنية في القضية وهي طلب التعويض من جانب أسرة المجني عليها للمحكمة المختصة دون مصاريف.

وتفجرت تفاصيل القضية في 28 جوان الماضي حينما تم الكشف عن جثة المذيعة القتيلة مدفونة ومشوهة بإحدى المزارع النائية بالجيزة.

وتوصلت أجهزة الأمن للجثة بإرشاد من شريك القاضي الذي أبلغ السلطات محاولا تبرئة نفسه من الجريمة. وأن القاضي من أجبره عليها.

تحقيقات النيابة العامة كشفت اشتراك الاثنين في التخطيط والتنفيذ للجريمة.

وتبين اختفاء القاضي في محافظة السويس وتم القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد.

كما تبين من التحقيقات أن القاضي بعدما اصطحب زوجته للمزرعة وقتلها وشوه جثتها بمادة كاوية ودفنها هو وشريكه. خوفا من إفشائها أسرار تتعلق بمخالفات ارتكبها القاضي في عمله، قام بتحرير بلاغ باختفائها.

ثم بعد ذلك نقل كل ثروته لابنتيه وزوجته وكان يخطط للهرب خارج البلاد لكن الشرطة نجحت في ضبطه.

وخلال التحقيقات حاول إنكار التهمة وأنه لم يقصد القتل وأنها دفعته لذلك. ولكن النيابة العامة استقر في ضميرها تعمده ارتكاب الجريمة هو وشريكه فأحالتهما للمحاكمة.

وبدأت جلسات محاكمة المتهمين في 20 جويلية الماضي، وفي 23 جويلية حظرت المحكمة النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام بأنواعها.

في جلسة 16 أوت الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق القاضي وشريكه للمفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهما. وفي جلسة 11 سبتمبر نطقت بحكم الإعدام.