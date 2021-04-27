مصر.. السجن المشدد 10 سنوات لمتحرش طفلة المعادي

حُكم اليوم الثلاثاء، على المتهم بخطف طفلة المعادي في مصر، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، بالسجن المشدد 10 سنوات، حسب “اليوم السابع”.

واهتز العالم، الشهر الماضي، على وقع جريمة أخلاقية في مصر، بعد أن أقدم أحد الأشخاص على التحرش بطفلة صغيرة.

وقد تناقلت مختلف القنوات العربية وحتى الأجنبية، الفيديو الذي بث الواقعة اللاأخلاقية.

وحسب الاعلام المصري، فقد وقعت الحادثة في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

وسجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة، حتى قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد.

ونجحت قوات الأمن المصرية، في ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو بشبكات التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار حماده الصاوى، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف طفلة، للمحاكمة الجنائية.

واستغل المتهم، حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء فاستجابت إليه.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها.

بالإضافة إلى إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير.

وكذا تعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.